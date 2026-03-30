Einsätze wie die Evakuierung und Entschärfung in Hoffeld machen deutlich: Zusammenhalt zeigt sich im Kleinen – und ist etwas Großes, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.
30.03.2026 - 08:00 Uhr
Eiseskälte, Palmsonntag, Zeitumstellung, und dann am frühen morgen raus aus den Federn und auf unbestimmte Zeit wegbleiben. Es ist ohne Zweifel nervig, wenn man von einer Evakuierung für eine Bombenentschärfung betroffen ist. Sei es geplant, wie nun am Wochenende, sei es akut wie im vergangenen August in Untertürkheim. Man mag es für überflüssig halten. Passiert doch eh nie was, argumentieren viele, die Einsatzkräfte hätten das ja im Griff. Doch genau das ist ein Trugschluss. Daher sind die Solidarität und das Mitwirken aller an solch einem Tag unerlässlich.