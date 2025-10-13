Für rund 3200 Menschen heißt es am Sonntagmorgen, die Wohnung zu verlassen: Ihre Häuser liegen im Sicherheitsbereich um den Fundort eines Blindgängers. Was ist geplant?
Am Ortsrand von Weilimdorf schlummert ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden: Das haben Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) Baden-Württemberg bei einer Sondierung entdeckt. Am kommenden Sonntag, 19. Oktober, soll die nicht detonierte Fliegerbombe geborgen und unschädlich gemacht werden. Dafür muss ein Sicherheitsbereich von rund 400 Metern um den Fundort geräumt werden. Das bedeutet für 3200 Anwohnerinnen und Anwohner, dass sie ihre Häuser und Wohnungen verlassen werden müssen, bis die Gefahr gebannt ist, meldet die Stadt Stuttgart. Die Haushalte seien bereits angeschrieben worden. Von der Evakuierung betroffen sind die Mainzer Straße, die Oppenheimer Straße, die Niersteiner Straße und der Schützenhausweg.