Bombenfunde gibt es im Südwesten auch fast 80 Jahre nach Kriegsende immer wieder. Nun trifft es Ulm.

red/dpa/lsw 25.11.2024 - 18:49 Uhr

Wegen eines Bombenfunds müssen einige Menschen in Teilen der Ulmer Innenstadt ihre Wohnungen verlassen. Bauarbeiter hätten am Nachmittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe auf einer Baustelle an der Ecke Neutorstraße und Karlsstraße gefunden, teilte die Polizei mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst werde noch am Abend die Bombe entschärfen.