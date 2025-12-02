Endlich Klarheit: Ab Ende März 2026 können Verbraucher ihren Schufa-Score selbst entschlüsseln. Was hinter den zwölf Kriterien steckt und warum der Zugang trotzdem nicht einfach wird.
02.12.2025 - 13:02 Uhr
Lange hat die immer wieder als „Blackbox“ gescholtene Schufa an mehr Transparenz bei ihren Bonitätsbewertungen getüftelt. Von Ende März 2026 an will die Auskunftei vollen Einblick geben: Dann sollen Verbraucherinnen und Verbraucher den neuen, vereinfachten Score kostenfrei einsehen können, der ein wichtiger Baustein bei der Vergabe von Krediten ist.