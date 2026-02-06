Nach der Entdeckung von abgetrennten Händen an der A45 und einer Leiche bei Koblenz sitzt ein 41 Jahre alter Äthiopier in Deutschland in U-Haft. Es gibt noch viele offene Fragen.

red/dpa 06.02.2026 - 15:36 Uhr

Nach den Funden von abgetrennten Händen auf der A45 bei Olpe und der Leiche der Frau (32) nahe Koblenz sitzt der 41 Jahre Lebensgefährte des Opfers in Deutschland in Untersuchungshaft. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn wurde der Mann von Äthiopien ausgeliefert. Zuvor waren Ermittler der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft nach Afrika gereist, um den Tatverdächtigen nach Deutschland zu bringen.