Feuer in einem Wohnhaus im Schwarzwald: Mehrere Bewohner können sich retten, ein Mann wird leblos gefunden.

01.01.2026 - 12:46 Uhr

Ein Mann ist bei den Löscharbeiten eines Brandes leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bonndorf im Schwarzwald sei am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Balkons ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Staatsanwaltschaft und Polizei hätten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es laut Mitteilung.