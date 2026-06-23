 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Esslinger Padel-Talente starten bei der EM – und träumen von Olympia

Boom-Sportart Padel Esslinger Padel-Talente starten bei der EM – und träumen von Olympia

Boom-Sportart Padel: Esslinger Padel-Talente starten bei der EM – und träumen von Olympia
1
Haben gemeinsam Spaß an ihrem Sport, von links: Romy Goebel, Nele Schuster, Finja Goebel und Emma Fellmeth. Foto: Sigor Paesler

Finja und Romy Goebel, Nele Schuster und Emma Fellmeth gehören zu den größten deutschen Nachwuchshoffnungen im Padel.

Reporter: Sigor Paesler

Beim Duell Klein mit Groß gegen Groß mit Klein geht es zur Sache. Klack folgt auf Klack. Die vier Jugendlichen schlagen auf den Filzball, drehen sich immer wieder um die eigene Achse, denn das Spielgerät kommt von allen Seiten, schlagen wieder – und sind sichtlich in ihrem Element. Rechts von ihnen machen es die sogenannten Padel-Schwaben genauso, links die Padel-Schwäbinnen. Wir sind im Match-Center in Bonlanden, das sich von einer gewöhnlichen Tennis-Anlage zu einer Hochburg der Boom-Sportart Padel entwickelt hat. Die Geschwister Finja und Romy Goebel sowie Nele Schuster und Emma Fellmeth, die da gerade spielen, gehören zu den größten deutschen Padel-Hoffnungen.

 

Emma Fellmeth und Finja Goebel holen deutsche Titel

Titel unterstreichen das. In der Altersklasse U 14 wurde Emma Fellmeth mit ihrer badischen Partnerin Alexa Kreis deutsche Meisterin vor Finja Goebel und ihrer sogar aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mitspielerin Zoey Komander, später – und zwei Altersstufen drüber bei der U 18 war das Ergebnis andersherum. Und wer ist im Moment besser? Die beiden schauen sich an, grinsen und zucken mit den Schultern. „Wir spielen ja nicht so oft gegeneinander“, sagt Fellmeth. Ende Juni treten sie mit ihren jeweiligen Partnerinnen, aber gemeinsam im Team, bei den Europameisterschaften in Portugal an. Auch Romy Goebel ist dann dabei.

Qualifikation ist eine Herausforderung

Dort müssen sie ab dem 27. Juni aber erst einmal die Qualifikation überstehen – und das wird schwer. Die Spanierinnen und Spanier sind in diesem Sport spitze, der zwar in den vergangenen Jahren und in Deutschland mit Verspätung boomt, aber bereits seit dem Jahr 1968 betrieben wird.

Der Modus bei der EM ist spannend. Alle Nationen treten, mit Mädchen und Jungen, in den Altersklassen U 14, U 16 und U 18 gegeneinander an – jeweils im Doppel, Einzel wird beim Padel kaum gespielt. Jedes Team besteht aus sechs Sportlerinnen plus drei Ersatzspielerinnen. Am Ende wird zusammengerechnet. Das Ergebnis lautet folglich 3:0 oder 2:1. Auch sonst ist Padel interessant, man findet Elemente vom Tennis, vom Squash und wegen der bratpfannenartigen, harten Schläger auch von Beachball.

Vom TC Esslingen ins Match-Center Bonlanden

Und es ist die Sportart, in der die vier Teenagerinnen sich wohlfühlen und ihre Zukunft sehen. Sie alle kommen vom Tennis und haben – teilweise unter anderem – für den TC Esslingen gespielt. Familie Goebel lebt mittlerweile in Bonlanden, die anderen beiden Jugendlichen in Esslingen beziehungsweise Berkheim.

Und wie kam das alles? Fellmeth und Finja Goebel spielten in der Tennis-Nachwuchsauswahl, ein Weihnachtsausflug führte sie in die Padel-Halle – und es war um sie geschehen. „Jetzt spiele ich nur noch Padel“, erzählt Finja Goebel. Emma Fellmeth musste sich sogar zwischen Tennis, Padel und Handball entscheiden. Die Tochter der früheren Bundesliga-Handballerin Stefanie Urbisch war auch auf dem Weg, im Sport ihrer Mutter eine Karriere zu machen. „Es hat mir dann aber keinen Spaß mehr gemacht“, sagt sie ganz offen. Daran, immer mal wieder mit ihrer Mutter und deren Karriere verglichen zu werden, habe das nichts zu tun gehabt: „Ich bin stolz auf meine Mutter und was sie erreicht hat.“ Die frühere Spielerin des TV Nellingen unterstützt Tochter Emma dann eben beim Padel – auch hier sind Mama- und Papa-Taxis gefragt.

Padel ist nicht Stand-up-Paddling

Die vier Talente investieren viel in ihren Sport. Sie geben zu, dass es kein Nachteil ist, dass die Konkurrenz nicht ganz so groß ist wie beim Tennis. Aber wenn man ihnen zuschaut, merkt man, warum sie zur deutschen Spitze gehören. Nele Schusters Erklärung, warum sie sich für Padel entschieden hat, ist ganz einfach: „Es macht mir mehr Spaß.“

Aber noch müssen sie manchmal erklären, was sie da eigentlich tun. „Als ich mal eine Freistellung von der Schule für einen Wettkampf gebraucht habe, dachten sie dort, ich würde Stand-up-Paddling machen“, erzählt Finja Goebel. „Ja, das glauben viele“, bestätigt ihre Schwester Romy und lacht. Sie konnten es erklären. Das wird wohl bald nicht mehr nötig sein.

Padel-Boom erreicht Stadt und Kreis Esslingen

Es entsteht zurzeit eine Padel-Anlage nach der anderen, auch in der Stadt und im Kreis Esslingen gibt es immer mehr davon. Für die Betreiber ist das durchaus lukrativ, denn in eine Halle passen deutlich mehr Padel- als Tennis-Plätze und sie werden kräftig gebucht.

Für die Goebel-Schwestern, Nele Schuster und Emma Fellmeth lässt der Boom Träume entstehen. Auf die Frage nach ihrem sportlichen Ziel antwortet Fellmeth jedenfalls so schnell, wie sie einen Smash schlägt: „Olympische Spiele.“ Diesmal nicken die anderen eifrig. Noch gehört Padel nicht zum Programm. Aber das wird sich höchstwahrscheinlich ändern. Wer weiß, vielleicht ist es bei den Spielen 2036 so weit und vielleicht werden die dann ja sogar in Deutschland ausgetragen.

Unsere Empfehlung für Sie

Pumptrack-WM-Qualifikation: Fritz Rose überrascht auf dem Köngener Pumptrack

Pumptrack-WM-Qualifikation Fritz Rose überrascht auf dem Köngener Pumptrack

Der Dresdner Fritz Rose gewinnt die Männerkonkurrenz der WM-Qualifikation auf dem Köngener Pumptrack. Lokalmatadorin Anja Baumeister landet auf Rang 13.

Da dabei zu sein, wäre ein doppelter Traum. Dafür trainieren die vier Padel-Talente mehrmals in der Woche. Klack folgt auf Klack.

Weitere Themen

Rollstuhlfechten: Felix Schrader holt Silber bei U23-WM und Gold beim Satellitenturnier

Rollstuhlfechten Felix Schrader holt Silber bei U23-WM und Gold beim Satellitenturnier

Der Esslinger Rollstuhlfechter Felix Schrader glänzt in Mersin: Bei der U23-WM gewinnt er Silber im Degen, anschließend folgen Gold mit dem Säbel und Rang zwei im Degen.
Von Udo Ziegler
Fechten im Kreis Esslingen: Nachwuchsfechter der SV 1845 Esslingen sammeln DM-Erfahrung

Fechten im Kreis Esslingen Nachwuchsfechter der SV 1845 Esslingen sammeln DM-Erfahrung

Vier Nachwuchsfechterinnen und -fechter der SV 1845 Esslingen sind bei den deutschen Meisterschaften der U17 und U13 im Florettfechten am Start.
Von Udo Ziegler
Fußball-Relegation: Aufstiegstaumel und Abstiegsfrust – Diebstahl überschattet Relegation

Fußball-Relegation Aufstiegstaumel und Abstiegsfrust – Diebstahl überschattet Relegation

Die Fußball-Relegation beschert viele Emotionen. Während der TV Unterboihingen jubelt und der TSV Köngen hadert, sorgt ein Diebstahl für einen unerfreulichen Nebenschauplatz.
Von Robin Kern
Fußball-Landesliga: Umbruch beim FV Neuhausen nimmt weiter Formen an

Fußball-Landesliga Umbruch beim FV Neuhausen nimmt weiter Formen an

Der Fußball-Landesligist FV Neuhausen steht vor einem größeren Neustart und präsentiert bislang neun Zugänge. Zugleich zieht es Torhüter Krystian Rudnicki in die Verbandsliga.
Von Robin Kern
Fußball-Relegation zur Verbandsliga: TSV Köngen verliert Hitzeschlacht deutlich – „Einen rabenschwarzen Tag erwischt“

Fußball-Relegation zur Verbandsliga TSV Köngen verliert Hitzeschlacht deutlich – „Einen rabenschwarzen Tag erwischt“

Der Verbandsliga-Aufstiegstraum ist geplatzt: Der TSV Köngen verliert das Relegationsfinale gegen den FC Rottenburg mit 0:5.
Von Robin Kern
Relegationsfinale um den Aufstieg: TV Unterboihingen stürmt in die Bezirksliga: „Mit Abstand beste Saisonleistung“

Relegationsfinale um den Aufstieg TV Unterboihingen stürmt in die Bezirksliga: „Mit Abstand beste Saisonleistung“

Im Relegationsfinale um einen Platz in der Bezirksliga sichert sich der A-1-Zweite TV Unterboihingen durch einen 7:2-Sieg gegen die SGM Bad Überkingen/Hausen den Aufstieg.
Von Jochen Gut
Fußball-Relegation zur Kreisliga A: SG Eintracht Sirnau jubelt, TSV Baltmannsweiler hadert nach Relegationsdrama

Fußball-Relegation zur Kreisliga A SG Eintracht Sirnau jubelt, TSV Baltmannsweiler hadert nach Relegationsdrama

Die SG Eintracht Sirnau sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Baltmannsweiler im Relegationsfinale den Klassenverbleib in der Fußball-Kreisliga A.
Von Robin Kern
Weil im Schönbuch: 16-Jähriger absolviert 100-Kilometer-Lauf – „Das war ziemlich ernüchternd“

Weil im Schönbuch 16-Jähriger absolviert 100-Kilometer-Lauf – „Das war ziemlich ernüchternd“

Der 16-Jährige Muhammed „Memo“ Bülbül läuft 100 Kilometer um den Gemeindesee in Weil im Schönbuch. Mit mancher Grenzerfahrung hätte er nicht gerechnet.
Von Maximilian Schöbel
Relegationsfinals im Fußball: TSV Köngen will den Aufstiegstraum verwirklichen – „Wir sind gewappnet“

Relegationsfinals im Fußball TSV Köngen will den Aufstiegstraum verwirklichen – „Wir sind gewappnet“

Für den TSV Köngen, den TV Unterboihingen, die SG Eintracht Sirnau und den TSV Baltmannsweiler geht es in den Fußball-Relegationsfinals um Aufstieg oder Klassenverbleib.
Von Robin Kern
Aufstieg zur Fußball-Bezirksliga: TV Unterboihingen steht im Relegationsfinale – und hat es „selbst in der Hand“

Aufstieg zur Fußball-Bezirksliga TV Unterboihingen steht im Relegationsfinale – und hat es „selbst in der Hand“

Der TV Unterboihingen gewinnt das Relegationsduell der beiden Kreisliga-A-Zweiten gegen den AC Catania Kirchheim mit 2:0 und steht im Finale um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga.
Von Franz-Rudolf Büttner
Weitere Artikel zu Esslingen Olympische Spiele Europameisterschaft
 
 