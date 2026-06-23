Boom-Sportart Padel: Esslinger Padel-Talente starten bei der EM – und träumen von Olympia

Beim Duell Klein mit Groß gegen Groß mit Klein geht es zur Sache. Klack folgt auf Klack. Die vier Jugendlichen schlagen auf den Filzball, drehen sich immer wieder um die eigene Achse, denn das Spielgerät kommt von allen Seiten, schlagen wieder – und sind sichtlich in ihrem Element. Rechts von ihnen machen es die sogenannten Padel-Schwaben genauso, links die Padel-Schwäbinnen. Wir sind im Match-Center in Bonlanden, das sich von einer gewöhnlichen Tennis-Anlage zu einer Hochburg der Boom-Sportart Padel entwickelt hat. Die Geschwister Finja und Romy Goebel sowie Nele Schuster und Emma Fellmeth, die da gerade spielen, gehören zu den größten deutschen Padel-Hoffnungen.

Emma Fellmeth und Finja Goebel holen deutsche Titel Titel unterstreichen das. In der Altersklasse U 14 wurde Emma Fellmeth mit ihrer badischen Partnerin Alexa Kreis deutsche Meisterin vor Finja Goebel und ihrer sogar aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mitspielerin Zoey Komander, später – und zwei Altersstufen drüber bei der U 18 war das Ergebnis andersherum. Und wer ist im Moment besser? Die beiden schauen sich an, grinsen und zucken mit den Schultern. „Wir spielen ja nicht so oft gegeneinander“, sagt Fellmeth. Ende Juni treten sie mit ihren jeweiligen Partnerinnen, aber gemeinsam im Team, bei den Europameisterschaften in Portugal an. Auch Romy Goebel ist dann dabei.

Qualifikation ist eine Herausforderung

Dort müssen sie ab dem 27. Juni aber erst einmal die Qualifikation überstehen – und das wird schwer. Die Spanierinnen und Spanier sind in diesem Sport spitze, der zwar in den vergangenen Jahren und in Deutschland mit Verspätung boomt, aber bereits seit dem Jahr 1968 betrieben wird.

Der Modus bei der EM ist spannend. Alle Nationen treten, mit Mädchen und Jungen, in den Altersklassen U 14, U 16 und U 18 gegeneinander an – jeweils im Doppel, Einzel wird beim Padel kaum gespielt. Jedes Team besteht aus sechs Sportlerinnen plus drei Ersatzspielerinnen. Am Ende wird zusammengerechnet. Das Ergebnis lautet folglich 3:0 oder 2:1. Auch sonst ist Padel interessant, man findet Elemente vom Tennis, vom Squash und wegen der bratpfannenartigen, harten Schläger auch von Beachball.

Vom TC Esslingen ins Match-Center Bonlanden

Und es ist die Sportart, in der die vier Teenagerinnen sich wohlfühlen und ihre Zukunft sehen. Sie alle kommen vom Tennis und haben – teilweise unter anderem – für den TC Esslingen gespielt. Familie Goebel lebt mittlerweile in Bonlanden, die anderen beiden Jugendlichen in Esslingen beziehungsweise Berkheim.

Und wie kam das alles? Fellmeth und Finja Goebel spielten in der Tennis-Nachwuchsauswahl, ein Weihnachtsausflug führte sie in die Padel-Halle – und es war um sie geschehen. „Jetzt spiele ich nur noch Padel“, erzählt Finja Goebel. Emma Fellmeth musste sich sogar zwischen Tennis, Padel und Handball entscheiden. Die Tochter der früheren Bundesliga-Handballerin Stefanie Urbisch war auch auf dem Weg, im Sport ihrer Mutter eine Karriere zu machen. „Es hat mir dann aber keinen Spaß mehr gemacht“, sagt sie ganz offen. Daran, immer mal wieder mit ihrer Mutter und deren Karriere verglichen zu werden, habe das nichts zu tun gehabt: „Ich bin stolz auf meine Mutter und was sie erreicht hat.“ Die frühere Spielerin des TV Nellingen unterstützt Tochter Emma dann eben beim Padel – auch hier sind Mama- und Papa-Taxis gefragt.

Padel ist nicht Stand-up-Paddling

Die vier Talente investieren viel in ihren Sport. Sie geben zu, dass es kein Nachteil ist, dass die Konkurrenz nicht ganz so groß ist wie beim Tennis. Aber wenn man ihnen zuschaut, merkt man, warum sie zur deutschen Spitze gehören. Nele Schusters Erklärung, warum sie sich für Padel entschieden hat, ist ganz einfach: „Es macht mir mehr Spaß.“

Aber noch müssen sie manchmal erklären, was sie da eigentlich tun. „Als ich mal eine Freistellung von der Schule für einen Wettkampf gebraucht habe, dachten sie dort, ich würde Stand-up-Paddling machen“, erzählt Finja Goebel. „Ja, das glauben viele“, bestätigt ihre Schwester Romy und lacht. Sie konnten es erklären. Das wird wohl bald nicht mehr nötig sein.

Padel-Boom erreicht Stadt und Kreis Esslingen

Es entsteht zurzeit eine Padel-Anlage nach der anderen, auch in der Stadt und im Kreis Esslingen gibt es immer mehr davon. Für die Betreiber ist das durchaus lukrativ, denn in eine Halle passen deutlich mehr Padel- als Tennis-Plätze und sie werden kräftig gebucht.

Für die Goebel-Schwestern, Nele Schuster und Emma Fellmeth lässt der Boom Träume entstehen. Auf die Frage nach ihrem sportlichen Ziel antwortet Fellmeth jedenfalls so schnell, wie sie einen Smash schlägt: „Olympische Spiele.“ Diesmal nicken die anderen eifrig. Noch gehört Padel nicht zum Programm. Aber das wird sich höchstwahrscheinlich ändern. Wer weiß, vielleicht ist es bei den Spielen 2036 so weit und vielleicht werden die dann ja sogar in Deutschland ausgetragen.

Da dabei zu sein, wäre ein doppelter Traum. Dafür trainieren die vier Padel-Talente mehrmals in der Woche. Klack folgt auf Klack.