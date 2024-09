Dass Temu und Shein die Wegwerfmentalität befeuern, ist auch unsere eigene Schuld, meint Daniel Gräfe. Gut, dass die Shopping-Plattformen künftig stärker auf die Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher achten müssen.

Daniel Gräfe 26.09.2024 - 08:00 Uhr

Die Expansion von Temu und Shein ist atemberaubend. In kürzester Zeit haben Chinas Shopping-Portale den Anschluss an Amazon, Otto und Zalando geschafft und den Handel verändert. Kaum eine App ist bei den Verbrauchern derzeit beliebter, allein am Flughafen Lüttich kommen täglich eine Million Päckchen an. Kontrollen finden kaum statt, die Sicherheit der Produkte und Lieferketten bleibt weitgehend ungeprüft. Das benachteiligt Europas Unternehmen, dem Staat entgehen Steuer- und Zolleinnahmen.