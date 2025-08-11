Ein Motorboot ist am Sonntagabend auf dem Neckar in Benningen (Kreis Ludwigsburg) aus unklarer Ursache gekentert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich fünf Personen und ein Hund an Bord.
11.08.2025 - 13:09 Uhr
