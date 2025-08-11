Ein Motorboot ist am Sonntagabend auf dem Neckar in Benningen (Kreis Ludwigsburg) aus unklarer Ursache gekentert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich fünf Personen und ein Hund an Bord.

Ein Motorboot ist am Sonntagabend bei Benningen auf dem Neckar gekentert. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das mit fünf Personen und einem Hund besetzte Boot gegen 20 Uhr auf Höhe des örtlichen Motorbootclubs beziehungsweise der Schiffs-Umschlagsanlage, als sich der Unfall aus noch unklarer Ursache ereignete.

Zeugen retteten eine 42-Jährige aus dem Neckar

Die Besatzung – zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 32 und 61 Jahren sowie der Vierbeiner – fielen dabei ins Wasser. Eine 42-Jährige wurde von Zeugen aus dem Neckar gerettet und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Insassen schwammen selbst an Land. Die französische Bulldogge konnte laut Polizei nicht gerettet werden und ist vermutlich ertrunken.

Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.