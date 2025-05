Für die „Schlimmsten der Schlimmsten“ „The Rock“ Alcatraz: Das ist die berühmte Gefängnisinsel bei San Francisco

Fast drei Jahrzehnte war das berüchtigte Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco in Betrieb. Vor 62 Jahren wurde Alcatraz geschlossen: zu teuer, die Bedingungen unmenschlich. Nun will US-Präsident das am meisten gefürchtete Gefängnis in den USA reaktivieren – als Signal der Härte.