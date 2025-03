Ausgestattet mit einer Axt läuft ein Mann durch die Straßen. Dann schreit er zwei Frauen an und bedroht sie. Die Polizei sucht Zeugen.

swi/dpa 04.03.2025 - 12:44 Uhr

Ein Unbekannter ist am Montag nachts mit einer Axt in Bopfingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg umhergelaufen und hat zwei Frauen bedroht. Der Mann habe die beiden angeschrien und sich ihnen mit der erhobenen Waffe genähert, sagte ein Polizeisprecher.