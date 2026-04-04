Heftige Unwetter haben wieder Kroatien heimgesucht. War es die Bora, ein berüchtigter Fallwind mit extremer Kraft?
Die kroatische Küste, ein Sehnsuchtsort für viele Urlauber, zeigt sich immer wieder von ihrer rauen Seite. Heftige Unwetter mit Sturmböen von bis zu 110 km/h haben im Juni 2025 zum Beispiel die Westküste Istriens heimgesucht und eine Spur der Verwüstung hinterlassen - und auch vor Ostern 2026 für eine Alarmstufe Rot gesorgt. Sogar das Auswärtige Amt schaltete sich mit Reisehinweisen ein, ohne dass von einer Reisewarnung im engeren Sinn die Rede sein kann.