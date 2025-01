Der Rechtsstreit um die Kündigung des Freiburger Domkapellmeisters dürfte in die nächste Instanz gehen. Über seinen Anwalt bedankt sich Boris Böhmann für öffentlichen Zuspruch.

red/dpa/lsw 07.01.2025 - 12:50 Uhr

Der Freiburger Domkapellmeister Boris Böhmann will den Rechtsstreit um seine Kündigung weiterführen und legt seinem Anwalt zufolge Berufung gegen ein Urteil des örtlichen Arbeitsgerichts ein. „Wir gehen davon aus, dass Herr Böhmann nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens in der Position des Domkapellmeisters bestätigt werden wird“, teilte Anwalt Knut Müller in München mit. Ein Sprecher des Freiburger Arbeitsgerichts war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.