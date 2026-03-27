2024 hat Tübingens OB Boris Palmer mit Rauchbomben eine beheizbare Radbrücke in seiner Stadt eröffnet. Jetzt ist ein Loch in der Fahrbahn. „Ist das Radfahrerhass?“, fragt Palmer.

Blau-roter Nebel durch eine Rauchbombe, mehr als hundert Radfahrer auf der Brücke und OB Boris Palmer (parteilos) im blauen Anzug in vorderster Reihe – als im Oktober 2024 die Tübinger Radbrücke mit Bodenheizung feierlich eröffnet wurde, war die Freude groß über die Verlängerung des sogenannten „Blauen Bands“, das sich als Radweg quer durch die Unistadt schlängelt.

Mit der 365 Meter langen Konstruktion – an der höchsten Stelle zehn Meter über den Bahngleisen – sparen sich Radfahrer viel Zeit auf dem Weg vom Tübinger Stadtzentrum in die Südstadt. Auch Palmer selbst nutzt die Brücke in der Nähe des Hauptbahnhofs auf seinem Weg vom Rathaus zur Kreistagssitzung.

Doch jetzt das: In der Fahrbahn der Ann Arbour Bridge, benannt nach Tübingens Partnerstadt in den USA, klafft ein circa drei Zentimeter tiefes und zehn Zentimeter langes Loch. „Wer macht so was? Ist das jetzt Radfahrerhass?“, fragt Palmer auf seiner Facebook-Seite.

Heizung durch die Beschädigung defekt? Das könnte teuer werden

Denn das Loch scheint nicht versehentlich entstanden zu sein: „Die Fachleute sagen, das kann eigentlich nur mit der Akkuflex herausgefräst worden sein. Irre“, schreibt der OB. Bereits am 18. März habe eine Mitarbeiterin der Stadt den Schaden entdeckt, informiert die Tübinger Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion. Die Stadt habe wegen der Einschätzung der Experten Anzeige erstattet – und OB Palmer bittet Zeugen, sich im Rathaus oder bei der Polizei zu melden.

Das Loch in der Tübinger Radbrücke ist etwa so lang wie ein Fünf-Euro-Schein. Foto: STZN/Dürr

Wie hoch der Schaden ist, werde derzeit ermittelt, teilt eine Sprecherin mit. Es könnte teuer werden, da womöglich die eingebaute Heizung beschädigt sein könnte: Das Loch in der Fahrbahn sei so tief, dass man die darunterliegende Heizmatte sieht, heißt es von der Stadt: „Derzeit untersuchen die Stadtwerke Tübingen, ob der Strom in der Heizmatte unterbrochen und diese damit defekt ist.“ Sollte die zwei Quadratmeter große Heizmatte ausgetauscht werden müssen, seien aufwändige und teure Arbeiten nötig.

Die beheizbare Radbrücke hat 2024 bundesweite Bekanntheit erlangt. 16 Millionen Euro kostete der Bau, möglich durch Zuschüsse von Bund und Land. Der Radverkehr sei „das umweltfreundlichste und für die Kommunen billigste Verkehrsmittel“, sagte Palmer bei der Eröffnung: „Deshalb lohnt sich diese Investition.“