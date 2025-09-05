In Tübingen treffen heute der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier und OB Boris Palmer aufeinander. So können Sie von zu Hause aus zuschauen.
05.09.2025 - 10:11 Uhr
Heute Abend treffen die beiden Politiker in der Hermann-Hepper-Halle in Tübingen aufeinander. Der Beginn ist für 19 Uhr geplant, moderiert wird die Debatte von Prof. Dr. Joachim Knape. Da der Andrang im Vorfeld so groß war, hat die Stadt entschieden, zusätzlich einen Livestream via YouTube anzubieten, den wir später hier einbinden werden. Sollte sich der Beginn der Veranstaltung verzögern, startet auch der Livestream später.