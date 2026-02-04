Ein Jugendlicher, ein Oberbürgermeister und eine hitzige Debatte über Regeln im Zug. Zu Palmers Enttäuschung stellen sich mehrere Fahrgäste gegen ihn, als er Regeln durchsetzen will.
04.02.2026 - 06:17 Uhr
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist nach eigenen Angaben in einem Zug mit mehreren Menschen aneinandergeraten. Diese Auseinandersetzung sei exemplarisch in der Gesellschaft: „Immer wieder ist zu beobachten, dass sich Fahrgäste oder Passanten in Konfliktsituationen solidarisch zeigen – allerdings nicht mit Vollzugsbediensteten, sondern mit den Personen, mit denen diese gerade in Auseinandersetzung stehen“, schreibt Palmer in einem Post auf Facebook.