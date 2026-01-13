Borussia Dortmund trifft am 17. Spieltag der Bundesliga auf Werder Bremen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Live-Übertragung der Partie im TV und im Stream.
Am Dienstag, dem 13. Januar 2026, empfängt Borussia Dortmund am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 den SV Werder Bremen. In der vergangenen Spielzeit trennten sich beide Teams in ihren direkten Duellen jeweils mit einem Unentschieden. Diesmal will der BVB seinen zweiten Tabellenplatz festigen und geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Nordklub. Werder Bremen hingegen sucht weiterhin nach Konstanz und konnte sein Leistungsvermögen bislang nur phasenweise abrufen. Für die Hanseaten gilt es, weitere Punktverluste zu vermeiden, denn mit jeder Niederlage könnte der Abstand zu den Abstiegsrängen weiter schrumpfen.