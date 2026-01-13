Borussia Dortmund trifft am 17. Spieltag der Bundesliga auf Werder Bremen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Live-Übertragung der Partie im TV und im Stream.

Am Dienstag, dem 13. Januar 2026, empfängt Borussia Dortmund am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 den SV Werder Bremen. In der vergangenen Spielzeit trennten sich beide Teams in ihren direkten Duellen jeweils mit einem Unentschieden. Diesmal will der BVB seinen zweiten Tabellenplatz festigen und geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Nordklub. Werder Bremen hingegen sucht weiterhin nach Konstanz und konnte sein Leistungsvermögen bislang nur phasenweise abrufen. Für die Hanseaten gilt es, weitere Punktverluste zu vermeiden, denn mit jeder Niederlage könnte der Abstand zu den Abstiegsrängen weiter schrumpfen.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, 1. Bundesliga heute live: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel in der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen findet am Dienstag, dem 13. Januar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung zu verfolgen.

Teams : Borussia Dortmund, Werder Bremen

: Borussia Dortmund, Werder Bremen Wettbewerb : 17. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26

: 17. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26 Datum und Anpfiff : Dienstag, 13. Januar 2026, 20:30 Uhr

: Dienstag, 13. Januar 2026, 20:30 Uhr Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Wer überträgt BVB gegen Werder Bremen im TV?

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die Einzelspiele der 1. Bundesliga am Dienstag. Dort wird das Spiel des BVB gegen Werder live und in voller Länge übertragen.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen heute live im Stream

Für die Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Auch DAZN hält Übertragungsrechte für die Dienstagsspiele der Bundesliga. Die Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen ist dort in der Konferenz zu sehen. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick