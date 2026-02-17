Borussia Dortmund trifft am Dienstag, 17. Februar 2026, in den Playoffs der UEFA Champions League auf Atalanta Bergamo. Doch welcher Sender zeigt das Duell live im TV und Stream?

Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, trifft Borussia Dortmund in der UEFA Champions League auf Atalanta Bergamo. Der BVB setzt im Play-off-Hinspiel vor eigenem Publikum auf einen wichtigen Erfolg. Im Rennen um das Achtelfinale will sich der Tabellenzweite der Bundesliga damit eine möglichst komfortable Ausgangslage sichern. Das Rückspiel findet eine Woche später in Italien statt. Allerdings muss BVB-Trainer Niko Kovač in der Defensive improvisieren: Mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mané fallen gleich vier Innenverteidiger verletzungsbedingt aus.

Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo – Champions League heute live: Uhrzeit und Übertragung Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo findet im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Teams : Borussia Dortmund, Atalanta Bergamo

: Borussia Dortmund, Atalanta Bergamo Wettbewerb : UEFA Champions League 2025/26, Playoffs, Hinspiel

: UEFA Champions League 2025/26, Playoffs, Hinspiel Datum und Uhrzei t: 17.02.2026, 21:00 Uhr

t: 17.02.2026, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo heute im TV

In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem Atalanta Bergamo leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Während Amazon-Kunden in der Ligaphase jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Die Konferenzen überträgt ebenfalls DAZN – am Dienstag jedoch ohne das Topspiel. Die Übertragung des Playoff-Spiels Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo startet bei Amazon Prime Video heute um 20:00 Uhr mit den ausführlichen Vorberichten.

Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo im Free-TV

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23:30 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 18. Februar 2026, 23:30 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo heute live im Stream

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem Atalanta Bergamo wird in Deutschland exklusiv von Amazon Prime Video im Livestream übertragen. Beginn der Übertragung ist um 20:00 Uhr. Für die Zuschauer gibt es interessante Vorberichte, Interviews und taktische Analysen zum Spiel. Um die Partie live verfolgen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN