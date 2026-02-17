Borussia Dortmund trifft am Dienstag, 17. Februar 2026, in den Playoffs der UEFA Champions League auf Atalanta Bergamo. Doch welcher Sender zeigt das Duell live im TV und Stream?
Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, trifft Borussia Dortmund in der UEFA Champions League auf Atalanta Bergamo. Der BVB setzt im Play-off-Hinspiel vor eigenem Publikum auf einen wichtigen Erfolg. Im Rennen um das Achtelfinale will sich der Tabellenzweite der Bundesliga damit eine möglichst komfortable Ausgangslage sichern. Das Rückspiel findet eine Woche später in Italien statt. Allerdings muss BVB-Trainer Niko Kovač in der Defensive improvisieren: Mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mané fallen gleich vier Innenverteidiger verletzungsbedingt aus.