Der VfB Stuttgart tritt am 3. Spieltag der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach an. Die Chancen stehen gut, dass dabei ein erst spät dazugestoßener Neuzugang seine erste Chance in der Startformation erhält.

Philipp Maisel 14.09.2024 - 08:00 Uhr

Als „sehr schade“ empfand es Sebastian Hoeneß im Nachhinein, dass Neuzugang El Bilal Touré das Testspiel in der Länderspielpause gegen den 1. FC Kaiserslautern (4:1) nicht absolvieren konnte. Schließlich war der Plan, dass der erst spät im Transferfenster zum VfB gestoßene Offensivmann dort Minuten in die Beine bekommen sollte, um dann an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach starten zu können. Doch ein entzündeter Zeh hinderte Touré daran. Die gute Nachricht: Diese Malaise ist ausgestanden. Der Angreifer präsentierte sich im Training entsprechend gut aufgelegt – die Chancen stehen also gut, dass er am Niederrhein doch noch zu seiner Startelfpremiere kommen wird und Dauerbrenner Jamie Leweling, der auf dem rechten Flügel eigentlich gesetzt ist, auf die Bank verdrängen wird.