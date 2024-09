Vor dem großen Spiel bei Real Madrid am Dienstag in der Champions League steht der VfB Stuttgart in der Bundesliga nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien unter Druck.

Marco Seliger 13.09.2024 - 13:14 Uhr

Um die Sache, um die es an diesem Samstag geht, zu beschreiben, nutzte Sebastian Hoeneß eine nette Metapher. Er verpackte sie galant in einen Nebensatz, aber der VfB-Trainer traf damit den Kern. Es sei wichtig, die Konzentration auf Borussia Mönchengladbach zu lenken, sagte Hoeneß also zunächst – aber es sei nicht möglich, die große Partie gegen Real Madrid am Dienstag komplett auszublenden. Denn das, und jetzt kommt die Metapher, wäre „ja dann der pinke Elefant, über den man nicht reden darf.“