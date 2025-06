Rund 150 Oldtimer haben am Wochenende bei der „Bosch Boxberg Klassik“ teilgenommen. In unserer Bildergalerie gibt es Eindrücke der Rallye durch Baden-Württemberg.

Für Oldtimer-Freunde findet am letzten Juni-Wochenende in Baden-Württemberg ein wahres Highlight statt: Die 24. Ausgabe der „Bosch Boxberg Klassik“. Rund 150 Oldtimer treten in zwei Tagesetappen an. Die Etappen führen von der Motorworld Region Stuttgart über das Technikmuseum Sinsheim bis hin zum Bosch Prüfzentrum in Boxberg im Main-Tauber-Kreis.

Bereits am Freitagnachmittag trafen sich die Teilnehmer in Böblingen zur Dokumenten- und Fahrzeugabnahme sowie zur Ausgabe der Rallyeunterlagen. Am Samstagmorgen ging es dann los. Die Tagesetappe am Samstag startete an der Motorworld Region Stuttgart und führte durch den Schwarzwald, wo die Teilnehmer in Hohenwart eine Mittagspause einlegten, bevor es über Öschelbronn und Mühlacker nach Sinsheim weiterging.

Am Sonntag endet die Etappe beim Bosch Prüfzentrum in Boxberg

Die Veranstalter verzichten dabei bewusst, größere Straßen oder gar Autobahnen zu befahren. Und bei der Rallye kommt es nicht nur auf das Fahren an sich an, die Teilnehmer bekommen auch Aufgaben gestellt. So müssen sie bestimmte Gebäude oder Orte am Rande der Strecke finden, dabei ist eine hohe Aufmerksamkeit gefordert.

Am Technikmuseum Sinsheim wird die Tagesetappe am Sonntag starten – mit dem Ziel Bosch Prüfzentrum in Boxberg, wo es am Nachmittag zur Siegerehrung kommen wird. Ein weiteres Highlight ist der darauffolgende Korso auf dem Hochgeschwindigkeitsoval.

Wir sind über das ganze Wochenende mit der Kamera vor Ort – die Bilder gibt es in unserer Fotostrecke. Klicken Sie sich durch.