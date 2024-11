Hohe Inflation, schwächelnde Wirtschaft – die Zeiten sind auch für einen Riesen wie Bosch nicht einfach. Zu Gast bei der Veranstaltungsreihe StZ im Gespräch, hinterlässt Stefan Hartung bei den Leserinnen und Lesern einen positiven Eindruck.

Der Veranstaltungssaal im Look 21 füllte sich am Dienstagabend mit – wie sich bei der Fragerunde am Ende der Veranstaltungsreihe StZ im Gespräch herausstellt – einem Publikum, das zu großen Teilen aus Bosch-Angestellten besteht. Wenig verwunderlich, hatten sie an diesem Abend doch Gelegenheit, ihren Chef Stefan Hartung im Gespräch mit Joachim Dorfs, dem Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, und Anne Guhlich, der stellvertretenden Chefredakteurin, zu sehen.