Hilfe braucht Partner – und der Bosch-Chor und das Bosch-Orchester sind solche Partner der Aktion Weihnachten. 11000 Euro spendete Bosch dieses Jahr.

jse 07.12.2024 - 23:18 Uhr

Sie begleiten die Aktion Weihnachten auch dieses Jahr musikalisch und mit einer großzügigen Spende: Bettina Strohm, Sprecherin des Bosch-Chors, und Georg Blume, Sprecher des Bosch-Sinfonieorchesters (links) bei der Spendenübergabe an den Vorsitzenden der Benefizaktion, Jan Sellner. Am Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. Dezember, finden in der Stadtkirche in Bad Cannstatt die traditionellen Quempas-Konzerte der Bosch-Musikgruppen statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Restkarten gibt es über EasyTicket (print-at-home) oder an der Abendkasse.