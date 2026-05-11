Der Bosnien-Beauftrage Christian Schmidt muss wohl auf Druck aus den USA zurücktreten. Der Region droht das Aufflammen alter Konflikte, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 11.05.2026 - 14:27 Uhr

﻿Die Europäische Union schenkt dem Balkan traditionell wenig Aufmerksamkeit. Das ist ein Fehler, denn die USA, China und Russland betreiben in der unruhigen Region seit Jahren gezielt eine machtbewusste Geopolitik und versuchen, sich in diesem vernachlässigten Hinterhof Europas immer mehr Einfluss zu sichern. Nun sollte die EU angesichts einer vermeintlich nebensächlichen Personalie alarmiert sein. Fünf Jahre lang überwachte Christian Schmidt das Friedensabkommen für das einst vom Krieg zerrissene Bosnien-Herzegowina. Jetzt wirft der Deutsche das Handtuch. Kolportiert wird, dass dies auf massiven Druck aus Washington geschieht.