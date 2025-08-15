Bosnischer Serbenführer im Fokus Bosnien: Dodiks Kampf gegen das Abstellgleis
Bosniens Serbenführer Milorad Dodik wehrt sich gegen die Verbannung vom Politparkett – und bereitet sich auf seine neue Rolle als Schattenregent vor.
Bosniens mächtigster Strippenzieher fühlt sich erneut als Opfer dunkler Verschwörungen. Seine Verurteilung sei „eine Abrechnung der Muslims mit uns Christen“, wettert der bosnische Serbenführer Milorad Dodik. Der Grund für seinen Ingrimm: Wegen schwerer Verfassungsverstöße hat ihn Bosniens Oberster Gerichtshof rechtskräftig zu einem Jahr Haft und einem sechsjährigen Ämterverbot verdonnert.
