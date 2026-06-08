Aktuell laufen die Boss Open 2026. Wer überträgt die Spiele live im Stream und TV? Wann spielen die deutschen Teilnehmer? Alle Infos hier.

Digital Desk: Kai Winderl

Nach den French Open findet in dieser Woche das nächste Highlight im Tenniskalender statt. Die Boss Open 2026 nutzen viele Tennisprofis Vorbereitung für das wichtige Grand-Slam-Turnier Wimbledon in London. Das Stuttgarter ATP-Turnier wird seit 1898 ausgetragen. In den vergangenen Jahren waren im Tennisclub Weissenhof bereits Stars wie Roger Federer oder Rafael Nadal zu Gast. Nach seinem historischen Sieg im Grand-Slam-Finale von Paris wird der deutsche Tennisstar Alexander Zverev nicht an den Boss Open teilnehmen. Beim ATP-Rasenturnier am Weissenhof fehlt ebenso Zverevs Finalgegner Flavio Cobolli aus Italien wie auch Jakub Mensik.

 

Alle Informationen zu den BOSS OPEN 2026 auf einen Blick.