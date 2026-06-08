Aktuell laufen die Boss Open 2026. Wer überträgt die Spiele live im Stream und TV? Wann spielen die deutschen Teilnehmer? Alle Infos hier.
Nach den French Open findet in dieser Woche das nächste Highlight im Tenniskalender statt. Die Boss Open 2026 nutzen viele Tennisprofis Vorbereitung für das wichtige Grand-Slam-Turnier Wimbledon in London. Das Stuttgarter ATP-Turnier wird seit 1898 ausgetragen. In den vergangenen Jahren waren im Tennisclub Weissenhof bereits Stars wie Roger Federer oder Rafael Nadal zu Gast. Nach seinem historischen Sieg im Grand-Slam-Finale von Paris wird der deutsche Tennisstar Alexander Zverev nicht an den Boss Open teilnehmen. Beim ATP-Rasenturnier am Weissenhof fehlt ebenso Zverevs Finalgegner Flavio Cobolli aus Italien wie auch Jakub Mensik.