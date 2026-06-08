Die Boss Open 2026 werden im Tennisclub Weissenhof in Stuttgart auf Rasen ausgetragen. Gespielt wird im Einzel und im Doppel. Das ATP-250-Turnier findet vom 8. bis zum 14. Juni statt. Die Matches starten täglich ab 11:00 Uhr. Das Finale im Einzel und im Doppel wird jeweils am Sonntag, dem 14. Juni 2026, ausgetragen. Das Endspiel im Einzel beginnt um 14 Uhr, das Finale im Doppel startet bereits um 11:30 Uhr. Das Preisgeld bei den Boss Open 2026 beträgt 768.220 Euro.

Der Zeitplan für die Boss Open 2026 auf einen Blick:

1. Runde: 8. und 9. Juni 2026, ab 11 Uhr

8. und 9. Juni 2026, ab 11 Uhr 2. Runde: 10. und 11. Juni 2026, ab 11 Uhr

10. und 11. Juni 2026, ab 11 Uhr Viertelfinale: 12. Juni 2026, ab 11 Uhr

12. Juni 2026, ab 11 Uhr Halbfinale: 13. Juni 2026, 12 Uhr

13. Juni 2026, 12 Uhr Finale: 14. Juni 2026, 14 Uhr

Boss Open 2026: TV-Übertragung und Livestream des Tennisturniers

Gute Nachrichten für alle Tennisfans! Die Boss Open 2026 sind live im kostenlosen Livestream bei ServusTV On zu sehen. Zudem überträgt der Free-TV-Sender DF1 die Matches der Boss Open live und kostenfrei.

Tennisfans können die Boss Open 2026 zudem live auf Tennis TV verfolgen. Für den vollen Zugriff auf den Tennis-Streaming-Dienst ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Außerdem werden die Matches auch bei Sky Sport Tennis im Pay-TV und bei WOW im Livestream übertragen.

Die Übertragung für die Boss Open 2026 auf einen Blick: