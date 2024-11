In der deutschen Literatur ist Botho Strauß ein Solitär. Zu seinem 80. Geburtstag ist ein neues Buch erschienen, und das Literaturmuseum der Moderne in Marbach gratuliert dem Gebärdensammler, Schriftfortsetzer und Sätzemacher mit einer Ausstellung.

Stefan Kister 30.11.2024 - 23:40 Uhr

Ein Student steht an einem Bahnhof in Erwartung eines großen Knalls. Er hat zwei seiner Geliebten, die nichts voneinander wussten, in denselben Zug dirigiert. Gespannt sieht er dem Aufeinandertreffen entgegen. Doch statt zum Eklat, kommt es zu einem Auftritt „wundersam lascher Selbstbeherrschung“, weil sich alle, um den Knall zu vermeiden, blitzschnell hinter einem „Panzerglas der Unaufrichtigkeit“ in Sicherheit gebracht haben. So spiegelt es sich in einem der Prosasplitter, die der große Einsame der deutschen Literatur, Botho Strauß, zu seinem 80. Geburtstag in dem Band „Schattengetuschel“ zusammengetragen hat.