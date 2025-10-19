Der Bottwartal-Marathon lockt zahlreiche Besucher auf die Straßen von Steinheim und Umgebung – und nicht nur sie. Die Veranstalter freuen sich über einen Teilnehmerrekord.
19.10.2025 - 17:28 Uhr
Als wäre es nichts, kommt Sven Heinle gegen 12 Uhr mittags durch Steinheim gelaufen – dabei hat er zu diesem Zeitpunkt bereits um die 40 Kilometer hinter sich gebracht. Überglücklich überquert er die Ziellinie – und muss dann doch erst mal zu Atem kommen. Ein Marathon ist eben doch ein kraftraubender Akt. Auch wenn der in Heinles Erzählungen, verglichen mit seinen Erfahrungen aus dem Vorjahr, fast nach einem Spaziergang klingt.