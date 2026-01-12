Boudoir-Fotografin aus Leonberg: „Ich will keine braven Bilder. Wenn schon, denn schon“

Im Fotostudio von Lucie Michaelis werden keine Bewerbungsbilder geschossen, keine Porträts, keine Babyfotos oder Verlobungsbilder. Stattdessen steht in der Mitte des Raumes ein Bett. Daneben warten auf einer schwer beladenen Kleiderstange die Outfits, die Lucie Michaelis’ Kundinnen für ihre Fotos tragen können: feine BHs aus dunkler Spitze, mit samtigen Bändern oder silbrigen Ketten. Knallrote Dessous, Korsetts und Ledergurte, auch durchsichtige Einteiler aus Netzstoff mit Strasssteinchen bestickt, Schleier oder Perlenschmuck.