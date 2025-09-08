 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart
  4. Stadtkind Stuttgart

  6. Aus Rathauspassage wird Interflux

Boulder-Elemente, Kunst und mehr Aus Rathauspassage wird Interflux

Boulder-Elemente, Kunst und mehr: Aus Rathauspassage wird Interflux
1
Ninette Sander und Sara Dahme haben mit der Rathauspassage großes vor. Foto: Sara Dahme, Interflux

Die heruntergekommene Rathauspassage in der Stuttgarter Innenstadt gehört bald der Vergangenheit an. Im Oktober startet dort mit dem Interflux eine neue kulturelle Spielstätte.

Auf Instagram tauchte die Tage ein rotes Herz im Emoji-Stil auf, mit Kulleraugen, kleinen gelben Händen, dazu der Text: „Interflux – eröffnet im Oktober. Die Unterführung an der U-Bahnhaltestelle Rathaus in Stuttgart wird künstlerisch bespielt“. Hurra! Es tut sich endlich was. Hinter dem neuen Kulturprojekt stecken Stadträtin Sara Dahme und Ninette Sander vom White Noise. Zusammen mit einem Team aus Kulturschaffenden bespielen sie nach langer Planung ab 18. Oktober mit einem bunten Programm die Rathaushauspassage. Mehrere Pop-Up-Events hatten in der Vergangenheit schon dafür vorgelegt.

 

Geplant ist das Projekt nun für drei bis fünf Jahre. Je nachdem wie lange der Ort noch bestehen bleibt, bevor die Komplettsanierung erfolgt, erzählt uns Dahme. Weshalb hier etwas passieren muss, dürfte allen klar sein, denn die Rathauspassage mutet seit langer Zeit verwahrlost an und gehört zu den unschönsten Orten in der Innenstadt. Schon lange ist sie ein Politikum.

„Die größte Toilette der Stadt“

„Die Idee dazu entstand schon vor drei Jahren.“ erzählt Dahme, die seither auf die missliche Lage des Ortes hinweist. „Es ist eine Haltestelle, die so zentral gelegen ist, die Innenstadt mit der Leonhardsvorstadt verbindet, und dann ist das der schlimmste Ort den in kenne, oder anders gesagt: die größte Toilette der Stadt“. Zumindest dürfte es einer der schlimmeren Schandflecken Stuttgarts sein. Dort gibt es ein Tauben- und Drogenproblem, und manchmal fühle man sich dort auch einfach nicht sicher, sagte Dahme schon in früheren Berichten.

Also haben Ninette Sander, die sich mit dem White Noise in direkter Nachbarschaft befindet, und sie, die bis 2023 den Kultur-Kiosk betrieben hatte, ein Konzept entwickelt und sich für die Förderung „Kunst im öffentlichen Raum“ (KiöR) beworben und den Zuschlag bekommen. Zusätzlich wird das Projekt durch die Stadt Stuttgart und dem Bezirksbeirat Mitte unterstützt.

KiöR unterstützt Kunstprojekte im urbanen Raum, sodass Künstler:innen das Leben in der Stadt mitgestalten können und so Teilhabemöglichkeiten schafft. Dahme und Sander arbeiten schon länger in Abstimmung mit dem Vermieter des Gebäudes, der Hines Immobilien GmbH, der SSB und dem Tiefbauamt an der Umsetzung.

„Unser Gedanke war es, ein Zeichen zu setzen und den Menschen zu zeigen, was Kunst im öffentlichen Raum bewirken kann, und dass es möglich ist, damit Orte zu verändern.“

Boulder-Elemente, Performances und Interventionen

Gesagt, getan. Freuen können wir uns auf eine Mischung aus fest installierten Kunstwerken und temporären Projekten, daher auch der Name „Interflux“, etwas, das in Bewegung ist. Zu sehen sein werden Performances und künstlerische Interventionen, aber auch Boulder-Module wird es geben, „damit der Ort auch richtig genutzt werden kann“, sagt Dahme. Eine Selfie-Wand mit rotem Teppich ist geplant, also Dinge, die Spaß machen, freundlich und einladend wirken. Hinzu kommen kleinere künstlerische Elemente, die man erst auf den zweiten Blick wahrnimmt.

„Wir hoffen, dass sich ganz unterschiedliche Menschen, die dort durchlaufen, ein- und aussteigen, angesprochen fühlen und Lust haben, Sachen zu entdecken“, so Dahme.

Die größten Herausforderungen – nämlich die zahlreichen Absprachen und Genehmigungen, die mit dem Projekt verbunden waren – sind nun erst mal überstanden, und natürlich freuen sich die beiden Veranstalterinnen auf den Starttermin. Zum Auftakt zeigen die Künstler:innen Justyna Koeke, János Brückner, Tschaggi, Ivan Syrov und Lea Rossatti Arbeiten, die sich mit dem Ort, seinen Gegensätzen und seiner Atmosphäre beschäftigen. Wir dürfen uns also auf spannende neue Kunst freuen und kurz mal überlegen, welchen Orten in der City eine solche Generalüberholung auch noch guttun würde.

Interflux, Rathauspassage, Stuttgart-Mitte, 18.10.

Weitere Themen

28-Jährige zeigt ihre Wohnung: Bei junger Stuttgarterin trifft Design-Anspruch auf Faible für Gebrauchtes

28-Jährige zeigt ihre Wohnung Bei junger Stuttgarterin trifft Design-Anspruch auf Faible für Gebrauchtes

Alicia Wolf (28) kauft ungern neu. Wie die gelernte Schreinerin aus Stuttgart über unseren Umgang mit Möbeln denkt – und welche Tipps sie für Fundstücke von Kleinanzeigen hat.
Von Valentin Schwarz
Junge Menschen und ihre Finanzen: Was bei einer Stuttgarter Physiotherapeutin in Teilzeit am Ende übrig bleibt

Junge Menschen und ihre Finanzen Was bei einer Stuttgarter Physiotherapeutin in Teilzeit am Ende übrig bleibt

Laut einer Umfrage würden gerne mehr Menschen in Teilzeit arbeiten. Aber was bedeutet das ganz praktisch und finanziell? Eine Stuttgarter Physiotherapeutin gibt Einblick.
Von Lea Krug
Zwischen Hip-Hop und Stäffele: Bartek verbringt einen Tag auf dem Stuttgarter Weindorf – eine Anleitung

Zwischen Hip-Hop und Stäffele Bartek verbringt einen Tag auf dem Stuttgarter Weindorf – eine Anleitung

Ein Daydrinking-Samstag auf dem Stuttgarter Weindorf – das will gelernt sein. Was ist wichtig und wie schafft man es, den Tag zu beenden? Bartek hat eine Anleitung für euch.
Von Bartek Nikodemski
Stadtkind Wochenendtipps: Second-Hand-Markt, Daydrinking und Gegrilltes beim Summer-Closing

Stadtkind Wochenendtipps Second-Hand-Markt, Daydrinking und Gegrilltes beim Summer-Closing

Das Wetter in Stuttgart ist durchwachsen, die Laune nach dem Urlaub eher so mittel, aber: Das Wochenende naht und mit ihm Spätsommer-Vibes und ein paar richtig coole Happenings.
Von Tanja Simoncev
Neueröffnung im Milaneo: Nostalgie, K-Pop und DIY im Atelier Souris

Neueröffnung im Milaneo Nostalgie, K-Pop und DIY im Atelier Souris

Analoge Fotos feiern längst ihr Comeback: Im Milaneo hat Hatti Philipp mit ihrem neue Atelier Souris einen Ort für K-Pop und DIY-Fans geschaffen.
Von Lea Krug
Blockparty in Stuttgart: Junge Arbeiter bringen Beats, Identität und Community auf die Bühne

Blockparty in Stuttgart Junge Arbeiter bringen Beats, Identität und Community auf die Bühne

Am Samstag, den 6. September, lädt das Rap-Trio JUNGE ARBEITER zu einer Blockparty im Hinterhof des Studios „Mommy I’m Sorry“ in Stuttgart.
Von Elisabeth Remmert
Übertreiben wir es mit Me-Time?: Warum wir nicht ständig jedes Gefühl ernst nehmen müssen

Übertreiben wir es mit Me-Time? Warum wir nicht ständig jedes Gefühl ernst nehmen müssen

Der Umgang mit den eigenen Gefühlen ist in den letzten Jahren ein immer größeres Thema geworden. Ein zu großes, findet die Hamburger Psychologin Gitta Jacob.
Von Nina Ayerle
Stuttgarter Influencerinnen: Denkt denn niemand an die Kinder? Warum uns Momfluencerinnen triggern

Stuttgarter Influencerinnen Denkt denn niemand an die Kinder? Warum uns Momfluencerinnen triggern

Kinder, Content und Rabattcodes: Machen wir es uns zu einfach, wenn wir Influencerinnen shamen? Eine Analyse zwischen knallharter Vermarktungslogik und Eskapismus im Porsche.
Von Carina Kriebernig
Kinky Party, Konzert, queere Filme: Herbstblues? Von wegen! Darauf könnt ihr euch im September freuen

Kinky Party, Konzert, queere Filme Herbstblues? Von wegen! Darauf könnt ihr euch im September freuen

Queerfilmfestival, kostenlose Konzerte, Kinky Party, Metal Karaoke – im September steht in Stuttgart einiges an, das den Monat zu einem echten Highlight werden lassen könnte.
Von Swantje Kubillus
Stuttgarter Weindorf: 20, 50 oder 100 Euro: Wie viel geben junge Menschen auf dem Weindorf aus?

Stuttgarter Weindorf 20, 50 oder 100 Euro: Wie viel geben junge Menschen auf dem Weindorf aus?

Schupfnudeln, Crêpe, Viertele: Auf dem Stuttgarter Weindorf summieren sich die Ausgaben schnell. Wir haben nachgefragt, wie viel Geld junge Menschen dort ausgeben.
Von Chiara Sterk
Weitere Artikel zu Stuttgart Rathaus Subkultur Bouldern Innenstadt
 