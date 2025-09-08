Boulder-Elemente, Kunst und mehr Aus Rathauspassage wird Interflux
Die heruntergekommene Rathauspassage in der Stuttgarter Innenstadt gehört bald der Vergangenheit an. Im Oktober startet dort mit dem Interflux eine neue kulturelle Spielstätte.
Auf Instagram tauchte die Tage ein rotes Herz im Emoji-Stil auf, mit Kulleraugen, kleinen gelben Händen, dazu der Text: „Interflux – eröffnet im Oktober. Die Unterführung an der U-Bahnhaltestelle Rathaus in Stuttgart wird künstlerisch bespielt“. Hurra! Es tut sich endlich was. Hinter dem neuen Kulturprojekt stecken Stadträtin Sara Dahme und Ninette Sander vom White Noise. Zusammen mit einem Team aus Kulturschaffenden bespielen sie nach langer Planung ab 18. Oktober mit einem bunten Programm die Rathaushauspassage. Mehrere Pop-Up-Events hatten in der Vergangenheit schon dafür vorgelegt.