Diese Woche dürfen sich bei Olympia in Paris die besten Sportkletterer an der Wand beweisen. Dabei gerät der Sport immer wieder in den Fokus wegen Magersuchts- und Mangelernährungsfällen. Wir haben mit der Landestrainerin Lina Himpel und DAV-Schwaben-Trainer Sebastian Heitzmann über die Problematik gesprochen. [Plus-Archiv]