Die Boule-Anlage vor der Leonberger Stadthalle ist kürzer, als es das Reglement eigentlich erfordert. Das ist jedoch kein Versehen, wie die Stadt betont.

Marius Venturini 09.09.2024 - 12:04 Uhr

Boule oder Petanque – oder auch Boccia – gilt als gediegenes Spiel, gerne ausgeübt von Menschen in doch eher gesetzterem Alter. Größere Metallkugeln werden in Richtung einer kleineren geworfen. Die Mannschaft, die am nächsten rankommt, gewinnt. Es ist mehr Freizeit- als Leistungssport, gerne verbunden mit einem Schwätzchen an der frischen Luft. Aber auch dafür gibt es genaue Regeln.