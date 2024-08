Klassische Schnitzeljagd mit Sägemehl war gestern. Die Jugend von heute macht sich mit dem Smartphone oder einem anderen Mobilgerät auf Schatzsuche in der Natur. Neudeutsch: ein Bound.

Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald bietet mehr als 20 solcher digitalen Schnitzeljagden an und freut sich nun, den neuen, spannenden Naturpark-Bound „Überlebenskünstler“ vorzustellen, der ab sofort verfügbar ist. Diese interaktive Entdeckungsreise führt die Teilnehmenden durch das beeindruckende Felsenmeer in Murrhardt, weiter durch malerische Waldlandschaften und auf dem Rückweg durch die abenteuerliche Franzenklinge hoch zum Riesberg.

Wissensvermittlung und Schatzsuche

In diesem Abenteuer begleiten die Teilnehmenden den Forscher Benno, der auf seiner Reise mehr über die Überlebensstrategien in der Natur erfahren will. „Der Bound kombiniert Wissensvermittlung mit einer erlebnisreichen Schatzsuche und richtet sich an alle, die Spaß am Suchen und Rätseln haben“, heißt es in einer Mitteilung. Die einzelnen Wegpunkte und Rätsel sind teilweise gut versteckt und fordern die Entdeckerinnen und Entdecker auf kreative Weise heraus, heißt es in einer Mitteilung. „Wer sich besonders viel Mühe gibt und die meisten der Fragen richtig beantwortet, schaltet am Ende eine exklusive Karte frei, die zu einem versteckten Schatz führt und eine besondere Belohnung bereithält.“ Der Bound sei ideal für abenteuerlustige Kinder ab acht Jahren in Begleitung von Erwachsenen sowie für Erwachsene, die Freude am Entdecken haben. Die gesamte Tour dauert etwa drei Stunden und setzt eine gewisse Trittsicherheit voraus, um die teils unwegsamen Pfade sicher zu meistern.

Mehr als 20 Bounds im Programm

Dieser neue Naturpark-Bound ist Teil einer Reihe von mehr als 20 digitalen Schnitzeljagden, die der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald in seinem gesamten Gebiet anbietet. Um die Bounds zu spielen, benötigen die Teilnehmenden lediglich ein Smartphone und die kostenfreie App Actionbound, die im App-Store heruntergeladen werden kann. Mit den Suchbegriffen „Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald“ oder „NPSFW“ lassen sich die Naturpark-Bounds auf der Actionbound-Homepage oder direkt in der App finden.

Ein besonderer Vorteil: Die Bounds können mit Internetverbindung direkt im Gelände gespielt werden. Es ist allerdings zu empfehlen, sie vorab zu Hause in der App vorher zu laden, für den Fall, dass unterwegs gerade kein Internetzugang zur Verfügung steht.

Nähere Informationen im Internet unter: www.naturpark-sfw.de