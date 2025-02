Die Bowlerinnen des SV Fellbach belegen in der Oberliga aktuell den zweiten Platz. Der Aufstieg in die Württembergliga ist indes aktuell kein Thema.

Harald Landwehr 07.02.2025 - 12:33 Uhr

Ziemlich genau dreieinhalb Monate beträgt die Pause zwischen dem dritten und dem vierten Spieltag in der württembergischen Bowling-Oberliga der Frauen, in der auch das Team des SV Fellbach vertreten ist. Am 3. November haben sich die sieben Mannschaften der Staffel zum bislang letzten Mal in Böblingen getroffen, weiter geht es am 16. Februar in Reutlingen. Vier Spieltage stehen insgesamt noch im Terminkalender; am 13. April ist dann in Tübingen der Meister und einzige Aufsteiger in die Württembergliga ermittelt. Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, dann wird der Titel an die Dynamo Bowlerinnen aus Böblingen gehen, die aktuell mit zehn Zählern Vorsprung das Klassement in der vierthöchsten Spielklasse anführen. „Das ist eine junge, sehr ehrgeizige Mannschaft, die sich vor der Saison den Aufstieg in die Württembergliga vorgenommen hat. Wir gönnen ihnen diesen Erfolg absolut“, sagt Christiane Discher.