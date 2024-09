Ardian Krasniqi boxt an diesem Samstag in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Um dem Neffen von Luan Krasniqi den nächsten Schritt zu ermöglichen, wurde ein eigenes Unternehmen gegründet.

Jochen Klingovsky 26.09.2024 - 17:16 Uhr

Die Zeiten, in denen Boxkämpfe in Deutschland die größten Arenen füllten, sind vorbei. Es fehlt an Stars, Veranstaltern und potenten TV-Sendern. Umso mutiger ist ein Projekt, das nun in Ludwigsburg seinen Anfang nimmt.