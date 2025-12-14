Boxen Ardian Krasniqi bleibt ungeschlagen – kommt es bald zu einem WM-Kampf?
Zwölfter Kampf, zwölfter Sieg: Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi schlägt auch den Argentinier Gaspar Fernandez zu Boden – und träumt von weiteren großen Taten.
In der Schleyerhalle in Stuttgart hat Luan Krasniqi (54) fünf vielbeachtete Kämpfe bestritten und allesamt gewonnen. Das liegt rund zwei Jahrzehnte zurück, und trotzdem war es für Ardian Krasniqi (29), den Neffen der Schwergewichts-Legende, sehr emotional, nun ebenfalls im Neckarpark zu boxen – wenn auch nicht in der großen Schleyerhalle, sondern in der wesentlich kleineren Scharrena. „Mein Onkel ist mein absolutes Vorbild“, sagte Ardian Krasniqi vor seinem Kampf gegen Gaspar Fernandez, „Stuttgart ist für meine Familie ein gutes Pflaster.“ Daran hat sich am Samstagabend nichts geändert.
