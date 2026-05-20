Boxen beim VfL Sindelfingen Mut agiert gegen den deutschen Meister
Der Sindelfinger U19-Boxer Carlo Fandio Spencer hat zuletzt gegen den amtierenden deutschen Meister Dimitri Minor zwar verloren, aber einen guten Kampf gezeigt.
Der Sindelfinger U19-Boxer Carlo Fandio Spencer hat zuletzt gegen den amtierenden deutschen Meister Dimitri Minor zwar verloren, aber einen guten Kampf gezeigt.
Einen echten Härtetest absolvierte der junge Schwergewichtler Carlo Fandio Spencer vom VfL Sindelfingen zuletzt in Bad Mergentheim. In der U19-Schwergewichtsklasse traf der Sindelfinger auf den amtierenden deutschen Meister und Lokalmatador Dimitri Minor. Trotz einer engagierten und mutigen Leistung musste sich Spencer am Ende nach Punkten geschlagen geben.