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  6. Mutig agiert gegen den deutschen Meister

Boxen beim VfL Sindelfingen Mutig agiert gegen den deutschen Meister

Boxen beim VfL Sindelfingen: Mutig agiert gegen den deutschen Meister
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Trainer Dimitrij Swinarskij mit Carlo Fandio Spencer Foto: VfL

Der Sindelfinger U19-Boxer Carlo Fandio Spencer hat zuletzt gegen den amtierenden deutschen Meister Dimitri Minor zwar verloren, aber einen guten Kampf gezeigt.

Einen echten Härtetest absolvierte der junge Schwergewichtler Carlo Fandio Spencer vom VfL Sindelfingen zuletzt in Bad Mergentheim. In der U19-Schwergewichtsklasse traf der Sindelfinger auf den amtierenden deutschen Meister und Lokalmatador Dimitri Minor. Trotz einer engagierten und mutigen Leistung musste sich Spencer am Ende nach Punkten geschlagen geben.

 

Von Beginn an entwickelte sich ein intensiver und temporeicher Kampf. Spencer zeigte großen Respekt vor dem starken Gegner, versteckte sich jedoch keineswegs und suchte immer wieder den Vorwärtsgang. Besonders in der ersten Runde versuchte der Sindelfinger mit seiner Reichweite und einzelnen klaren Treffern Akzente zu setzen. Minor präsentierte sich allerdings gewohnt abgeklärt und brachte seine Erfahrung als deutscher Meister immer wieder clever ein.

Routine und Klasse setzen sich durch

Auch in der zweiten Runde hielt Spencer kämpferisch stark dagegen. Vor allem in den Nahkampfsituationen zeigte der VfL-Boxer viel Einsatz und bewies, dass er bereit ist, sich auch auf höchstem Niveau in seiner Altersklasse zu messen. Minor blieb jedoch technisch sehr sauber und konnte mit präzisen Kombinationen mehrfach punkten.

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Im dritten Durchgang mobilisierte Spencer nochmals alle Kräfte und suchte weiterhin den offenen Schlagabtausch. Der Sindelfinger gab sich nicht auf und wurde von seinen Trainern Dimitrij Swinarskij und Ilkay Girmis lautstark unterstützt. Trotz des großen Einsatzes setzten sich am Ende die Routine und die Klasse des amtierenden deutschen Meisters durch.

Wertvolle Erfahrung gesammelt

Auch wenn die Niederlage am Schluss feststand, überwog im Lager des VfL Sindelfingen der positive Eindruck. Gegen einen Boxer dieses Kalibers zeigte Carlo Fandio Spencer eine mutige und engagierte Leistung und sammelte wertvolle Erfahrung für seine weitere Entwicklung im Nachwuchsbereich. Der Kampf machte deutlich, dass der junge Sindelfinger großes Potenzial besitzt und sich auch vor hochdekorierten Gegnern nicht verstecken muss.

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