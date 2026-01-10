Vor heimischer Kulisse sorgt der deutscher Schwergewichtsboxer Agit Kabayel für den nächsten Sieg. Der Bochumer bleibt ungeschlagen und verteidigt seinen WM-Interimstitel.

Oberhausen - Bei seinem ersten Kampf seit fast drei Jahren in Deutschland hat der ungeschlagene Schwergewichtsboxer Agit Kabayel einen weiteren Schritt Richtung WM-Kampf gemacht. Der Bochumer besiegte vor heimischer Kulisse in der ausverkauften Rudolf-Weber Arena in Oberhausen den Polen Damian Knyba durch technischen Knockout in der dritten Runde. Der 33-Jährige verteidigte vor 13.000 Zuschauern zudem erfolgreich seinen WM-Interimsgürtel des Verbandes WBC und feierte seinen 27. Profisieg.

Gegen den etwa zehn Zentimeter größeren Polen zog sich Kabayel gleich in der ersten Runde einen Cut über dem rechten Auge zu. Knyba nutzte seine größere Reichweite clever aus und ließ den Deutschen nur selten in den Innenfight kommen. Doch Kabayel passte sich besser an. In der dritten Runde verpasste er seinem Gegner einen wahren Schlaghagel, bis der Ringrichter den Kampf beendete.

Die Stimmung in der vollen Halle begeisterte auch Ex-Weltmeisterin Regina Halmich. "Ich habe wirklich Gänsehaut, das erinnert mich an die gute alte Boxzeit. Das Boxen in Deutschland lebt wieder - und das tut so gut", sagte die DAZN-Expertin.

Kabayels Ziel: Zweiter deutscher Schwergewichtsweltmeister

In der jüngsten Vergangenheit hatte sich Kabayel dank seiner drei Knockout-Erfolge in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gegen starke Gegner in der Weltspitze positioniert. Der Profiboxer träumt davon, als zweiter deutscher Schwergewichtler nach Max Schmeling vor mehr als 95 Jahren den Weltmeistertitel zu gewinnen.