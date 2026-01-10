Vor heimischer Kulisse sorgt der deutscher Schwergewichtsboxer Agit Kabayel für den nächsten Sieg. Der Bochumer bleibt ungeschlagen und verteidigt seinen WM-Interimstitel.
10.01.2026 - 22:53 Uhr
Oberhausen - Bei seinem ersten Kampf seit fast drei Jahren in Deutschland hat der ungeschlagene Schwergewichtsboxer Agit Kabayel einen weiteren Schritt Richtung WM-Kampf gemacht. Der Bochumer besiegte vor heimischer Kulisse in der ausverkauften Rudolf-Weber Arena in Oberhausen den Polen Damian Knyba durch technischen Knockout in der dritten Runde. Der 33-Jährige verteidigte vor 13.000 Zuschauern zudem erfolgreich seinen WM-Interimsgürtel des Verbandes WBC und feierte seinen 27. Profisieg.