Boxen Nächste Runde im Zoff-Duell Krasniqi gegen Zachenhuber
Ardian Krasniqi boxt an diesem Samstag in der ausverkauften Scharrena in Stuttgart – und liefert sich parallel dazu einen verbalen Schlagabtausch mit Simon Zachenhuber.
Der Streit eskalierte an einem lauen Abend im April. Ardian Krasniqi boxte vor acht Monaten im Sindelfinger Glaspalast, und Simon Zachenhuber, der sich zuvor mit seinem Konkurrenten ein eher belangloses Geplänkel in den sozialen Medien geliefert hatte, wollte zusammen mit seinem Trainer Conny Mittermeier zuschauen. Das ging aber nicht – weil das Duo von Krasniqis Management aus der Halle geworfen wurde. Seither fordert Simon Zachenhuber, der seit acht Jahren in Stuttgart trainiert, Ardian Krasniqi immer wieder heraus – nun gab es die nächste Runde in dem (verbalen) Schlagabtausch.