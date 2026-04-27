Boxer Ardian Krasniqi „Die Weltmeister können nicht mehr abhauen“
Der Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi boxt am 27. Juni in Ludwigsburg gegen den ebenfalls ungeschlagenen Kroaten Vinko Zadro – und träumt weiter von einem WM-Kampf.
Der Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi boxt am 27. Juni in Ludwigsburg gegen den ebenfalls ungeschlagenen Kroaten Vinko Zadro – und träumt weiter von einem WM-Kampf.
Es gab in der Stuttgarter Spielbank schon Auftritte von Boxern, die zu den ganz Großen gehören. 2002 fand dort vor dem Duell von Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko gegen Francois Botha das Wiegen statt, hierfür kletterten die beiden Kämpfer mit freiem Oberkörper auf einen Roulettetisch, auf dem die Waage platziert worden war. Etwas weniger spektakulär ging es am Montag in der Stuttgarter Spielbank zu – obwohl sich auch Ardian Krasniqi einen Hauptgewinn erhofft.
Die Snooker-WM 2026 läuft vom 18. April bis 4. Mai im Crucible Theatre in Sheffield. Doch wie genau sieht der Spielplan aus und wo man die Duelle live im TV und Stream verfolgen?