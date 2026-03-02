Simon Zachenhuber kommt seinem Ziel, um die WM zu boxen, womöglich einen entscheidenden Schritt näher. Am 11. April steigt er wieder in den Ring – vor 60 000 Zuschauern.
02.03.2026 - 17:06 Uhr
Abliefern vor 60 000 Zuschauern? Ist kein Problem für die Fußballer der Tottenham Hotspurs – sie sind das gewohnt in ihrer Heimstätte im Londoner Norden. Simon Zachenhuber betritt dagegen Neuland, wenn er am 11. April in eben jenem Stadion in den Ring tritt – und ist schon jetzt extrem aufgeregt: „Nur der Gedanke daran, das Stadion mit 60 000 Leuten zu betreten, ist für mich Motivation genug 120 Prozent zu geben“, jubelt der 27-Jährige. Und: „Das ist meine Chance, mich auf der größten Bühne der Welt zu beweisen.“