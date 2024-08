Bald tritt Ex-Profiboxerin Regina Halmich in einem TV-Schaukampf gegen Entertainer Stefan Raab an. Vorher kritisiert sie die aus ihrer Sicht fehlende Beachtung deutscher Boxer in der Öffentlichkeit.

dpa 22.08.2024 - 06:23 Uhr

Köln - Die frühere Profi-Boxerin Regina Halmich hat eine größere Präsenz des Sports in der deutschen Öffentlichkeit gefordert. "Das Frauenboxen hat sich total etabliert weltweit. Wir haben halt nur ein Problem in Deutschland. Aber das ist auch bei den Männern so, dass die Boxerinnen und Boxer einfach keine Plattform mehr haben im Fernsehen", sagte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.