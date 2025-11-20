Ein Gipfel führender Wirtschaftsmächte ohne die USA? Der Vizekanzler hätte in Südafrika gern US-Vertreter getroffen. Doch die Trump-Regierung boykottiert den G20-Gipfel offensichtlich komplett.

dpa 20.11.2025 - 11:29 Uhr

Singapur - US-Politiker werden nach Angaben von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil nicht am G20-Gipfel an diesem Wochenende in Südafrika teilnehmen. "Ich bedauere, dass die Amerikaner nicht dabei sind. Das ist eine Entscheidung, die die Amerikaner getroffen haben", sagte der SPD-Politiker am Rande politischer Gespräche in Singapur.