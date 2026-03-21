In den italienischen Alpen geht eine Lawine nieder. Die Rettungsdienste sind im Großeinsatz. Noch ist nicht klar, ob es Opfer gibt.
Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind mindestens zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurden eine Gruppe von etwa zehn Tourengehern an der 2.669 Meter hohen Hohen Ferse nahe Ratschings von den Schneemassen erfasst. Für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Mindestens ein weiterer Skifahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Nach einem Vermissten wird noch gesucht.