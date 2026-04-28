Der demografische Wandel ist in Deutschland längst angekommen. Mittlerweile ist jeder Zweite älter als 45 und jede fünfte Person älter als 66 Jahre. Das macht sich auch in Stuttgart bemerkbar. Wie sieht es in der Landeshauptstadt aus? Eine Studie des Pestel-Instituts zeigt: „Der Wohnungsmarkt in Stuttgart ist mit der neuen Rentnergeneration der geburtenstarken Jahrgänge komplett überfordert. Es fehlen Seniorenwohnungen“, sagt Matthias Günther, der Leiter des Pestel-Instituts. Schon jetzt gebe es einen massiven Mangel an altersgerechten Wohnungen. „Das wird sich in den nächsten Jahren allerdings noch enorm verschlimmern. Oder anders gesagt: Stuttgart rast mit 100 Sachen auf die graue Wohnungsnot zu.“

Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung den Mangel: „Wir wollen und brauchen zukünftig mehr seniorentaugliche Wohnungen.“

Bedarf ist also da. Das sieht auch Erwin Paulus von der HP Wohnresidenzen GmbH so, der eigentlich schon längst eine Senioren-Wohngemeinschaft mit Sozialstation mitten im Zentrum des Stadtbezirks Zuffenhausen hätte eröffnen wollen. Doch statt dem regen Treiben von 43 Seniorinnen und Senioren herrscht an der Ecke Ludwigsburger Straße/Böhringer Straße Tristesse. Seit Jahren klafft dort eine große Baulücke.

Die HP Wohnresidenzen GmbH und die Stadt Stuttgart liegen im Clinch, die Fronten scheinen verhärtet, im Juni steht ein Termin beim Verwaltungsgericht ins Haus, um Klarheit zu bekommen. Was ist passiert?

Stadt verkauft Grundstücke, genehmigt dann aber die Nutzung nicht

Seit 2015 laufen Gespräche zwischen Stadt und der HP Wohnresidenzen GmbH über die Realisierung des Projekts Z99 Zuffenhausen. Schon damals war geplant, im Erdgeschoss Gewerbe und Einzelhandel unterzubringen und in den Obergeschossen Wohnungen für Senioren bauen zu lassen. Die Idee kam gut an, daraufhin kaufte die HP Wohnresidenzen GmbH in den folgenden Jahren drei private Grundstücke, die man für Z99 benötigte. Der Rest sollte Formsache sein. Denn die beiden Flächen Ludwigsburger Straße 99 und 105 gehörten der Stadt. Der Kaufvertrag wurde im Februar 2020 geschlossen.

Nach vielen Gesprächen und Ideen wurde schließlich im November 2023 der Bauantrag eingereicht – für ein Gebäude mit Drogeriemarkt, einer Anlaufstelle für den Eigenbetrieb Leben und Wohnen sowie 43 seniorengerechten, betreuten Wohnungen. Bei der HP Wohnresidenzen GmbH ging man fest davon aus, dass die Stadt hinter der Planung stünde. Doch im März 2024 kam ein Schreiben des Baurechtsamtes, in dem es hieß, dass der Wohnanteil deutlich zu hoch sei, um das Projekt zu genehmigen. Der Bauantrag wurde schließlich im September 2024 offiziell abgelehnt. Seither beschäftigten sich auch Anwälte mit dem Projekt.

Auch der Bau-Turbo zündet nicht

Die Lage schien verzwickt, bis der sogenannte Bau-Turbo der Bundesregierung beschlossen wurde, um den Wohnungsbau durch Abbau von Bürokratie anzukurbeln. Die HP Wohnresidenzen GmbH ließ ein Rechtsgutachten erstellen, ob das neue Gesetz auch bei Z99 anwendbar ist. Das klare Fazit: Ja.

Doch auch hier ist die Stadt Stuttgart anderer Auffassung: „Auch nach Inkrafttreten der Änderung des Baugesetzbuches ist das Bauvorhaben aus Sicht des Baurechtsamtes keiner Zulassung zugänglich. Das Bauvorhaben ist nach der Art der Nutzung aufgrund des hohen Wohnanteils nicht in einem Kerngebiet zulässig. Eine Baugenehmigung würde de facto dazu führen, dass das im Bebauungsplan festgesetzte Kerngebiet nach der Realisierung nicht mehr umsetzbar wäre. Eine solch weitgehende Befreiung auf Grundlage von Paragraf 31 Absatz 3 Baugesetzbuch wird von der Stadt Stuttgart abgelehnt, da hierdurch der Bebauungsplan möglicherweise unwirksam würde.“

Direkt neben der Brachfläche an der Ludwigsburger Straße hat die HP Wohnresidenzen GmbH schon ein Projekt realisiert. Foto: privat

Eine Genehmigungsfähigkeit des Projektes sei nur durch eine grundsätzliche Umplanung des Vorhabens erreichbar, macht die Stadt noch einmal deutlich. Daran hat auch der Bau-Turbo nichts geändert.

Paulus will das nicht akzeptieren. „Das ist natürlich alles andere als Wohnungsbauförderung. Es ist Bauverhinderung mit anderen Mitteln“, sagt er. Man habe für die Realisierung dieses Konzeptes bisher rund vier Millionen Euro ausgegeben. „Ich bin jetzt 55 Jahre berufstätig, davon die ersten 27 Jahre im öffentlichen Dienst und 16 Jahre als Bürgermeister. Aber ein solches Verhalten einer Verwaltung habe ich noch nicht erlebt und habe ich mir auch nicht vorstellen können.“ Er appelliert an die politische Vernunft und Einsicht in die Sinnhaftigkeit des Projektes, „denn die Genehmigungsfähigkeit liegt nicht in der Hand des Baurechtsamts, sondern in der Hand der politisch Verantwortlichen im Gemeinderat“. Paulus hofft, dass die Stadträte vielleicht noch helfen, ehe die Gerichte über die Zukunft des Projekts entscheiden werden.