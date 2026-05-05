Nicht wenige Gerlingerinnen und Gerlinger dürften stutzig geworden sein: Drei Feuerwehreinsätze in gerade gut zwei Monaten, und alle an ein und derselben Adresse? Das klingt durchaus ungewöhnlich. Zumal in den ersten beiden Fällen der Schaden laut Polizeibericht durchaus beträchtlich war: Auf der Baustelle eines Hauses an der Kreuzung Christoph-/Ditzinger Straße stand beide Male der Dachstuhl in Flammen. Am vergangenen Dienstag nun kokelte – weniger dramatisch – eine Mulde mit Schutt, die vor der Baustelle abgestellt war.

Wie die Polizei nun auf Nachfrage mitteilt, ermittele sie in keinem der Fälle wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Beim ersten Fall am 23. Februar sei die Ursache laut André Kielneker, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Funkenflug bei Arbeiten gewesen. Damals war, wie Bauherr Gunnar Seitz von Seitz Immobilien auf Nachfrage nochmals bestätigt, ein Schaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden. Der Teil des Gebäudes war unbewohnt, verletzt wurde niemand.

Gerlinger Neubau: Besonders verheerend war Brand Nummer zwei

Seitz beschreibt: „Bei der Abdichtung der sogenannten Aufzugsüberfahrt ist die Dämmung entzündet worden.“ Die Faserzellplatten könnten tagelang vor sich hinglimmen. Allerdings sei die Ursache in diesem Fall sofort ersichtlich gewesen.

Einsatz Ende April: Der Dachstuhl brennt erneut, der Schaden ist immens. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Etwas anders war die Situation bei Brand Nummer zwei gewesen – nicht nur, dass die Polizei laut André Kielneker nach dem zweiten Vorfall am frühen Morgen des 22. April wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Auch hier stand der Dachstuhl in Flammen. Verletzt wurde abermals niemand. Gunnar Seitz nennt auch hier die Ursache: „Der Akku eines Schraubers ist explodiert.“ Zunächst war die Polizei von einer Schadenshöhe von etwa 300 000 Euro ausgegangen. „Laut einem Gutachten liegt sie aber tatsächlich bei 600 000 Euro“, berichtet Kielneker.

Einen Betrag von „500 000 Euro plus“ bestätigt auch Gunnar Seitz. „Beim ersten Brand waren die Folgen noch überschaubar“, sagt er. Aber nach dem zweiten muss wahrscheinlich der gesamte Dachstuhl zurückgebaut werden. Damit werde sich auch die Fertigstellung des Hauses um Monate verzögern. „Eigentlich waren wir so gut wie fertig.“

Das dritte Feuer war am wenigsten dramatisch

Fahrlässigkeit könnte laut Präsidiumssprecher Kielneker auch beim bislang letzten Vorfall von diesem Dienstagmittag eine Rolle gespielt haben. „Gut möglich, dass eine Zigarette für den Rauch verantwortlich war.“ Auch hier liefen Ermittlungen, einen Vorsatz schließt die Polizei aber offenbar aus. Gunnar Seitz hat derweil eine andere Vermutung: „Die Brandbeseitiger haben die Dichtungsplatten aus dem Haus in den Container geräumt – wahrscheinlich hat da eine noch Temperatur gehabt oder hat geglimmt.“

In dem Bereich entstehen insgesamt 16 Wohneinheiten, die eigentlich ab Ende 2026 bezugsfertig sein sollen. Die Kaufpreise für die Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen bewegen sich zwischen knapp 370 000 und gut einer Million Euro. Und wäre man nun abergläubisch, könnte es einen durchaus ein bisschen gruseln. Denn die neuen Häuser entstehen auf einem einstigen mittelalterlichen Grabfeld.