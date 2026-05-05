Nicht wenige Gerlingerinnen und Gerlinger dürften stutzig geworden sein: Drei Feuerwehreinsätze in gerade gut zwei Monaten, und alle an ein und derselben Adresse? Das klingt durchaus ungewöhnlich. Zumal in den ersten beiden Fällen der Schaden laut Polizeibericht durchaus beträchtlich war: Auf der Baustelle eines Hauses an der Kreuzung Christoph-/Ditzinger Straße stand beide Male der Dachstuhl in Flammen. Am vergangenen Dienstag nun kokelte – weniger dramatisch – eine Mulde mit Schutt, die vor der Baustelle abgestellt war.