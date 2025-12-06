Ein Feuer in einem Club in der Touristenhochburg Goa hat viele Menschenleben gekostet. Was die Polizei über das nächtliche Unglück weiß.

dpa 06.12.2025 - 23:41 Uhr

Neu-Delhi - Bei einem Brand in einem Club im indischen Bundesstaat Goa sind nach Medienberichten mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei ging davon aus, dass es sich bei den meisten Toten um Beschäftigte des Clubs gehandelt habe, wie die Zeitung "The Indian Express" und andere indische Medien unter Berufung auf die Polizei des westlichen Unionsstaats berichteten. Die Leichen seien geborgen worden.