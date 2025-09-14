Ein brennender Sicherungskasten sorgt für Ausfälle und Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin. Die Bahn spricht von Vandalismus. Für die Polizei ist das noch nicht klar.
Lehrte - Nach dem Brand eines Sicherungskastens an einem Stellwerk in der Region Hannover spricht die Bahn von "Vandalismus" als Ursache. Der Brand sorgt aktuell für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin. Die Bahn teilte mit, dass es aufgrund von "Vandalismusschäden" an der Strecke bis voraussichtlich Sonntag zwischen Hannover und Berlin zu Verspätungen und Zugausfällen komme.