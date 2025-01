Zwei Konzertbühnen, viele Stars: Beim Benefizkonzert für Betroffene der Brandkatastrophe von Los Angeles treten Musikgrößen wie Billie Eilish, Green Day, Pink und Rod Stewart auf.

dpa 31.01.2025 - 06:39 Uhr

Los Angeles - Ein riesiges Staraufgebot für einen guten Zweck: Die Rockband Green Day und Pop-Star Billie Eilish haben das Benefizkonzert FireAid für Betroffene der verheerenden Brände in Südkalifornien eröffnet. Mit Auftritten von mehr als zwei Dutzend Musikgrößen in zwei großen Arenen in Inglewood, südlich von Los Angeles, sollten in der Nacht zum Freitag Millionen-Spenden gesammelt werden. Stars wie Katy Perry, Lady Gaga, Stevie Wonder, Sting, Olivia Rodrigo und die Red Hot Chili Peppers hatten zugesagt.